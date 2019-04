Fondation BGFIBank : une école pour les enfants du village de Marohomby Mahatsinjony Fianarantsoa, à Madagascar

(FONDATION BGFIBANK) - L'unique école primaire de Marohomby Mahatsinjony, village situé dans la province de Fianarantsoa dans le Sud de Madagascar, à 400 km de Tananarive, a ouvert ses portes ce samedi 30 mars 2019, après six mois de travaux de construction.

Financée par la Fondation BGFIBank en partenariat avec l’association ZANAK’I Donné, la construction de cette école primaire apporte une réponse concrète aux problèmes liés à la distance et à l’accessibilité des enfants aux établissements scolaires : problèmes qui représentent une part importante du phénomène d’exclusion scolaire. La subvention d'un montant total de dix millions de francs CFA, octroyée par la Fondation, a permis la construction d'un bâtiment composé de 3 salles de classe et pouvant accueillir 150 élèves de 4 à 15 ans, sur une surface totale de 1000 mètres carrés.

La cérémonie d'inauguration s’est déroulée en présence de quelques personnalités administratives, dont le Maire de la commune Asabotsy Fianarantsoa II, Monsieur Jean Alfred RANDRIANARIJAONA, le Prêtre de la commune, le Père Jacques MARTIN, le Chef du quartier Maromby, Monsieur Modeste RADRIAMBOLOLONA, et la Présidente de l’association de l’association ZANAK’I Donné, Madame RAZAIARALINA. Une délégation de BGFIBank Madagascar accompagnait également le Directeur général adjoint de la filiale, Monsieur Christophe MOUNGUENGUI.

A cette occasion, le Représentant de l’association ZANAK’I Donné, Monsieur Odilon RAKOTOMALA a témoigné de la pertinence du projet et n’a pas hésité à manifester sa joie et sa profonde gratitude envers la Fondation BGFIBank : "Cette belle œuvre contribuera à servir et former plusieurs générations d’enfants de Marohomby Mahatsinjony". Pour sa part, le Directeur général adjoint de BGFIBank Madagascar, Monsieur Christophe MOUNGUENGUI, a mis en exergue la solidarité du Groupe BGFIBank envers la communauté Malagasy et sa volonté, à travers les actions de la Fondation BGFIBank, d’améliorer la qualité de l’éducation des enfants à Madagascar et dans l'ensemble des pays où le Groupe intervient. Il en a profité pour exprimer son souhait que ce bâtiment puisse contribuer longtemps à un environnement favorable à l’émancipation des enfants".

A propos de la Fondation BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.