Partenariat Flash Congo-StarTimes : la TNT et la télévision par satellite à la portée de toute la population congolaise

(FLASH CONGO) - De nos jours, avec la multiplication des chaînes numériques spécialisées et notamment grâce à la TNT, l’accès à ces médias devient enfin abordable a toutes les couches de la société. Nos loisirs, notre savoir, notre culture dépendent de plus en plus de nos programmes télé.

Pour satisfaire sa clientèle « Flash Congo », outre les produits de messagerie financière (Western Union et Flash Cash) disponible dans son réseau de 4000 points de distribution est aujourd’hui devenu grâce à sa plateforme de distribution « Flash POS » la première entreprise en RD Congo qui offre une gamme variée de produits à valeur ajouté qui touchent les besoins quotidiens de la population congolaise.

Après la signature du contrat de partenariat avec StarTimes, Flash Congo est désormais le plus grand distributeur des services de réabonnement StarTimes.

Cette collaboration permet à toute la population congolaise, surtout ceux vivant à l’intérieur du pays de se procurer facilement les bouquets numériques de StarTimes.

Si avant, le réabonnement télé exigeait de se déplacer vers une boutique, maintenant avec l’application « Flash POS », un véritable concentré de technologie : intuitif, multi-produits et en temps réel donne l’accès à chacun aux services financiers, de recharges téléphoniques et aux réabonnements télé.