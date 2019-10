La plateforme de streaming Demand Africa ajoute de nouveaux créateurs de contenu à ses fournisseurs de programmes africains

(Agence Ecofin) - La plateforme de streaming américaine Demand Africa vient d’ajouter certains des fournisseurs, les plus actifs ces derniers mois, de contenu africain à sa liste de partenaires.

En effet, le service dédié à la diaspora africaine a conclu un accord avec les entreprises privées sud-africaines M-Net Studios et eTV, le radiodiffuseur public sud-africain (SABC), ainsi que la BBC et Côte Ouest Audiovisuel. Ces derniers fourniront à Demand Africa plus de 1 500 heures de contenu dans le cadre de leur partenariat.

D’après les premières informations, les principaux programmes concernés par l’accord sont des émissions et séries télévisées ayant rencontré un important succès dans la partie anglophone du continent. On retrouve notamment des séries comme The Wild de M-Net Studios, October 1 de Côte Ouest, la série Ashes to Ashes de eTV, ainsi que l’émission d’investigation Africa Eye de la BBC.

La demande de plus en plus forte de contenu africain devrait permettre aux nouveaux partenaires de Demand Africa, d’accéder à un marché plus grand. De quoi encourager les créateurs de contenus africains.

Servan Ahougnon

