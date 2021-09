Manjak, une nouvelle série CANAL+ORIGINAL

( CANAL+) - CANAL+ poursuit son engagement dans la création et la production africaine avec une nouvelle série CANAL+ORIGINAL : Manjak.

Alliant mystère et fantastique, Manjak est une fiction sénégalaise autour de la culture Manjak et de ses valeurs et traditions, produite par CANAL+ INTERNATIONAL et Keewu Production (Mediawan Africa). A découvrir dès le lundi 4 octobre à 20h30 sur CANAL+PREMIERE.

Créée et écrite par Anna Gomis, elle-même d’origine Manjak, Manjak met en scène Jella, une jeune Dakaroise, qui croit se rendre en Guinée-Bissau, en plein cœur des forêts Manjak pour une cérémonie traditionnelle. Sur place, elle se rend compte qu’il s’agit en réalité des funérailles de son père Formose qu’elle n’avait pas vu depuis 25 ans. Sa rencontre avec Ba Yeuk, son village paternel, la conduit à la découverte des mystères liés à sa famille Manjak.

Manjak retrace ainsi le voyage mystique de Jella et de sa quête d’identité, magnifiquement réalisé par deux talents : Hubert Laba Ndao, réalisateur sénégalais à qui l’on doit des films primés tels que Teuss Teuss et Dakar Trottoirs, et Siam Marley, jeune réalisatrice ivoirienne repérée par CANAL+ à travers L’Afrique au féminin.

La série réunit également un casting d’étoiles montantes sénégalaises avec notamment Dialika Haïlé Sane l’héroïne de Manjak, ainsi que les acteurs Pape Boubou Ndiaye et Jean-Paul D’Almeida, tous deux connus pour leur interprétation dans de nombreuses séries sénégalaises à succès.

Fabrice Faux, Directeur des Chaînes et des Contenus de CANAL+INTERNATIONAL, déclare : « Manjak est une série captivante et authentique qui transportera le téléspectateur dans l’univers mystérieux et fantastique de la culture Manjak. Je suis fier que CANAL+ ait pu réunir ces différents talents, et prouvé une nouvelle fois au travers de cette série CANAL+ORIGINAL son engagement sans faille auprès des créateurs et artistes du Continent »

Alexandre Rideau, producteur chez Mediawan Africa, souligne : « Avec Manjak, nous poursuivons notre travail : révéler des histoires à portée universelle, racontées par les talents du Continent, avec l’exigence artistique et technique des meilleures productions internationales ».

À PROPOS DE MANJAK

GENRE : Fiction

PAYS : Sénégal / Guinée Bissau

FORMAT : 6 x 52’

PRODUCTION : KEEWU PRODUCTION (MEDIAWAN AFRICA)

PRODUCTION DÉLÉGUÉE : CANAL+INTERNATIONAL

UNE SÉRIE CRÉÉE PAR : Anna GOMIS

AUTRICES : Anna GOMIS et Anne BAKORO KONE

RÉALISATEURS : Hubert LABA NDAO et Siam MARLEY

CASTING : Dialika Hailé SANE, Pape Boubou NDIAYE, Lajoya SENE, Momar Diarra THIOUNE, Azaratou SAGNA, Aminata MBAYE, Huguette SADIO, Mariame FAYE, Jean-Paul D'ALMEIDA, Claudine DJIBA, Solange COLY, Bourama BASSENE, Ida Astou DIATTA, Aicha BA, Boubou DIAKHATE, Félicité GOMIS, Djibril DANSSOKHO, Dembo DABO, Aminata DIOP, Seynabou BADJI, et Seydou SANDIGUI

