Afrique du Sud : MultiChoice remplace l’ANN7 par Newzroom Africa

(Agence Ecofin) - L’opérateur de télévision payante MultiChoice a décidé de sélectionner la chaîne de télévision Newzroom Africa pour intégrer ses bouquets. La décision est intervenue après un processus de sélection ayant vu pas moins de 111 projets, compétir avant la décision finale intervenue le 20 août dernier.

Au terme de la compétition, la nouvelle chaîne d’information panafricaine choisie par MultiChoice, Newzroom Africa, a conclu un accord de distribution avec l’opérateur. La chaîne a été créée par Thokozani Nkosi et Thabile Ngwato, deux personnalités très connues du paysage audiovisuel local. « Ce jour marque la naissance d’une nouvelle voix média en Afrique du Sud. Nous avons recherché une nouvelle chaîne de télévision de qualité, indépendante et appartenant à des Noirs afin d’élargir la diversité de l’information en Afrique du Sud et renforcer la démocratie. Nous sommes heureux du résultat.», a déclaré Calvo Mawela, patron de MultiChoice Afrique du Sud, après la conclusion de l’accord.

Newzroom Africa vient remplacer Afroworld View, ancienne ANN7, une chaîne de télévision qui avait appartenu à la très controversée famille d’industriels indiens, les Gupta. MultiChoice avait décidé de ne pas renouveler l’accord de diffusion, ayant récemment expiré, qui la liait avec cette chaîne d’information.

Servan Ahougnon