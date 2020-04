Africa at home : « Ensemble contre le Corona », avec Canal+ et Universal Music Africa

(CANAL+) - Dans ce contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent, CANAL+, A+ et UNIVERSAL MUSIC AFRICA s’engagent ensemble dans la lutte menée par l’Organisation Mondiale de la Santé contre le Coronavirus et organisent un événement exceptionnel le 16 mai : AFRICA AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE CORONA.

De la Côte d’Ivoire, Sénégal, Cameroun, en passant par la République Démocratique du Congo et bien d’autres pays d’Afrique, de nombreux artistes et personnalités du continent s’associent à cette cause en participant depuis chez eux à un grand show virtuel jamais vu en Afrique : AFRICA AT HOME.

Parmi eux, DIDIER DROGBA, Fally Ipupa, KIFF NO BEAT, Magic System, Vegedream, SINGUILA, TOOFAN, locko, SERGE BEYNAUD, Tenor, Hiro, akissi DELTA, Michel Gohou, Valéry Ndongo, et bien d’autres… Tous sont mobilisés pour rappeler au plus grand nombre l’importance des gestes barrières et des précautions à prendre, et apporter leur soutien au monde médical et à la recherche pour combattre cette pandémie mondiale.

Des prestations musicales et humoristiques inédites ainsi que des témoignages poignants seront ainsi au cœur de cette soirée exceptionnelle à suivre en exclusivité le 16 mai sur CANAL+ en Afrique, le 17 mai sur A+, sur DAILYMOTION et LE BOUQUET AFRICAIN à travers sa plateforme +D’AFRIQUE.

CANAL+, A+, UNIVERSAL MUSIC AFRICA et toutes les voix de l’Afrique s’unissent pour une même cause : AFRICA AT HOME, ENSEMBLE CONTRE LE CORONA.