Afrique : en 2017, le temps moyen passé par la population devant la télévision est supérieur de 27 minutes à la moyenne mondiale

(Agence Ecofin) - En 2017, la population africaine a regardé la télévision en moyenne 3h23 par jour, soit 27 minutes de plus que les 2h56 minutes qui constituent la moyenne mondiale. L’information a été fournie par le site Audience le Mag opéré par Médiamétrie.

« En Afrique, la télévision est le média de masse par excellence, doté de quelques spécificités propres au continent comme, par exemple, la consommation collective. La télévision est à la fois un média de divertissement et d’information, apprécié pour son ouverture au monde. Son public concentre un profil un peu plus féminin et le sport mobilise les foules.», remarque Arnaud Annebicque (photo), directeur du développement Europe & Afrique chez Médiamétrie.

Cette domination de la télévision justifie, entre autres, la préférence des annonceurs pour les spots publicitaires télévisés.

Servan Ahougnon