Algérie : deux films documentaires provoquent une brouille avec la France

(Agence Ecofin) - En Algérie, deux films documentaires diffusés sur les chaînes publiques françaises France 5 et LCP (la chaîne parlementaire) ont provoqué l’ire des autorités qui ont dans la foulée réagi. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé pour consultations l’ambassadeur algérien en France.

Dans un communiqué, les autorités algériennes estiment considérer ces programmes comme des « attaques contre le peuple algérien et ses institutions, dont l’armée nationale populaire ».

« Le caractère récurrent de programmes diffusés par des chaînes de télévision publiques françaises, dont les derniers en date sur France 5 et la chaîne parlementaire le 26 mai 2020, en apparence spontané et sous le prétexte de la liberté d’expression, sont en fait des attaques contre le peuple algérien et ses institutions », assurent les autorités.

Ce n’est pas la première fois, ces dernières semaines, qu’un programme diffusé sur les chaînes françaises crée des polémiques en Algérie. Il faut rappeler que les relations diplomatiques entre le pays et son ancien colonisateur se sont souvent tendues pour le moindre incident.

Servan Ahougnon