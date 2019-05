Le film ATLANTIQUE, une coproduction CANAL+ INTERNATIONAL et CINEKAP, a reçu le Grand Prix du Festival de Cannes

(CANAL+) - ATLANTIQUE est le premier long-métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, dressant le portrait de la jeunesse de Dakar à travers les destins de Souleiman, un ouvrier et de sa bien-aimée Ada, promise à un autre.

Mati Diop s’illustre ainsi à travers cette grande première réalisation, une chronique sociale à la fois poignante et poétique.

CANAL+ INTERNATIONAL se félicite de ce palmarès mettant à l’honneur un film africain, tourné intégralement au Sénégal, et réalisé par une jeune réalisatrice dotée d’un talent incroyable et reconnue sur la scène internationale par ses pairs.

ATLANTIQUE sera diffusé en exclusivité sur la chaîne CANAL+ en Afrique courant 2020.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV.

Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...).