La version africaine du célèbre talk-show américain « The Doctors » sera lancée au dernier trimestre de l’année 2019

(Agence Ecofin) - Une version africaine de « The Doctors », le célèbre talk-show américain sur la santé, sera lancée au 3e trimestre 2019. CBS Studios International, qui détient la licence de l’émission, vient de vendre au Britannique Scoope Media, les droits pour en créer une version africaine.

Produite au Nigeria par Scoope Media, la série sera diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande Scoop ! SVOD. Elle sera également diffusée sur DStv, l’offre de télévision payante de MultiChoice Group, et StarTimes, qui ont déjà acquis des droits de diffusion.

« Notre objectif est de faire rire, pleurer et enseigner quelque chose sur la santé chaque semaine sur les écrans africains. Nous espérons aider ceux qui n'ont pas un accès adéquat aux soins de santé, et bien sûr devenir une émission très appréciée.», a déclaré Dayo Osholowu (photo), le producteur exécutif et animateur de l’émission.

Servan Ahougnon