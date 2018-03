Sony et Ebony Life TV vont produire une série sur l’histoire des amazones du Dahomey, un ancien royaume du Bénin

(Agence Ecofin) - Sony Pictures Television et Ebony Life, une entreprise nigériane spécialisée dans le divertissement, ont signé un accord de partenariat pour des scripts télévisés dont une série sur la vie des Agodjie, les amazones du Dahomey, un ancien royaume du Bénin. Le partenariat permettra de produire en tout 3 séries, avec des histoires africaines, qui seront distribuées à l’international.

« Depuis notre création en juin 2013, notre vision a toujours été de changer le discours sur l'Afrique et de raconter nos histoires de notre point de vue. Nous avons investi dans la création de programmes de qualité et le développement de nos personnes et de leurs idées. C'est cette philosophie qui nous a donné l'opportunité de travailler en partenariat avec une organisation mondialement réputée comme Sony Pictures Television. Nous avons maintenant l'occasion de présenter l'histoire fascinante des guerrières du Dahomey, et bien d'autres semblables, au public du monde entier », a déclaré Mo Abudu (photo), directrice générale d'Ebony Life.

Il faut dire que depuis l’énorme succès de Black Panther, où la garde rapprochée du roi est entièrement féminine, les productions basées sur les histoires africaines sont devenues très prisées, au point de créer une nouvelle tendance sur les petits et grands écrans.

Servan Ahougnon