Afrique de l’Ouest : Arewa24 lance un service de vidéo à la demande pour capter l’audience haoussa partout dans le monde

(Agence Ecofin) - En Afrique de l’Ouest, les promoteurs de la chaîne de divertissement haoussa Arewa24 ont lancé un service de vidéo à la demande pour toute la population parlant cette langue. Intitulé « Arewa24 On Demand », cette plateforme rassemblera du contenu exclusivement dédié à la culture des peuples haoussa.

D’après Jacob Arback, PDG d'Arewa24, le service sera le point de départ de la distribution du contenu du groupe aux haoussas du monde entier. A priori, une bonne partie des émissions de la chaîne Arewa24 appréciées par le public devraient être intégrées au contenu de Arewa24 On Demand avant que d’autres émissions soient produites.

De plus en plus d’entreprises présentes en Afrique envisagent la production et la diffusion, de contenu en langues locales comme une condition indispensable aux progrès de l’industrie du divertissement. Cela vaut autant pour les fournisseurs de contenus que pour les médias.

Servan Ahougnon