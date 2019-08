Nigeria : le régulateur de l’audiovisuel trouve sa tâche de plus en plus compliquée

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le directeur général de la commission nationale de radiodiffusion, Is'haq Modibbo Kawu (photo), a estimé que la régulation du secteur national de l’audiovisuel devenait de plus en plus compliquée.

« Cela devient de plus en plus difficile, à mesure que le nombre de stations autorisées augmente. Nous devons faire face au nombre croissant de licences, aux cas de ceux qui pensent qu’ils ne devraient pas être réglementés et à ceux qui diffusent régulièrement des contenus qui ne respectent pas le code de la radiodiffusion du Nigeria », a déclaré Is'haq Modibbo Kawu.

Le directeur général du régulateur de l’audiovisuel s’exprimait hier à l’occasion de la cinquième conférence annuelle de la commission nationale de radiodiffusion. Elle a eu pour thème « Les défis contemporains de l'Etat nigérian : le besoin d’une radiodiffusion constructive ».

Alors que le code de radiodiffusion de la République fédérale subira bientôt des modifications, la conférence a également permis au régulateur de discuter avec les acteurs du secteur des changements impliqués par la mise à jour du texte.

Servan Ahougnon