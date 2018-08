Afrique francophone subsaharienne : il y a 4,2 % de téléspectateurs journaliers de plus qu’en 2017 (Africascope 2018)

(Agence Ecofin) - Le nombre de téléspectateurs journaliers en Afrique francophone subsaharienne est passé de 16,4 millions en 2017 à 17,1 millions selon les dernières mesures, affichant une hausse de 4,2%. C’est ce que révèle les premières mesures de l’Africascope 2018. Il s’agit de l’étude de l’entreprise de sondages Kantar TNS, qui analyse les audiences des principales villes du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Gabon, du Mali, de la RDC, du Congo et du Sénégal.

Les premiers résultats de l’étude viennent d’être publiés. Ils ont été collectés après des interviews d’un échantillon représentatif de personnes âgées de plus de 15 ans dans les pays concernés. En plus de fournir des informations sur le nombre de téléspectateurs journaliers, l’Africascope 2018 donne un aperçu de la part d’audience des chaînes nationales.

Pour l’ensemble des pays étudiés, les chaînes nationales, publiques et privées, affichent 40% de parts d’audience TV. Toutefois, les chiffres varient d’un pays à l’autre en fonction de l’importance des offres de télévisions locales. En RDC, au Burkina Faso et au Sénégal où on observe une offre assez développée, la part d’audience dépasse 50%. A contrario, la part des chaînes nationales est plus faible au Gabon (9%), au Cameroun (26%), en Côte d’Ivoire (26%) et au Mali (34%).

Servan Ahougnon