Afrique francophone subsaharienne: le Discop lancera une chaîne YouTube pour former à l'audiovisuel et au cinéma

(Agence Ecofin) - En Afrique francophone subsaharienne, le Discop lancera bientôt une chaîne YouTube dédiée à la formation des acteurs des industries créatives, audiovisuelles et cinématographiques. Dénommée Discover,elle a pour but d'aider les talents africains à savoir développer et faire financer leurs projets.

Prévu pour être lancée le 1er septembre, Discover offrira à ses abonnés les points de vue d’experts reconnus dans les différents sous-secteurs liés à l’audiovisuel, au cinéma et à des industries comme celles du jeu vidéo. Le contenu se déclinera en deux vidéos de 10 minutes diffusées chaque jour.

Des partenaires tels que Canal + Academy et l’Industrie nationale de l’audiovisuel (INA) collaboreront également avec Discover. Selon Patrick Zuchowicki, président du Discop, Discover a été conçu comme un outil de professionnalisation et ne sera donc pas un agrégateur de contenu de plus.

Servan Ahougnon