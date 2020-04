Zimbabwe : nouveau directeur général par intérim pour le radiodiffuseur public

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, Helliate Rushwaya (photo), membre du conseil d'administration de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC), a été nommée directrice générale par intérim du radiodiffuseur national. Elle occupera le poste vacant jusqu’à ce qu’un nouveau membre du conseil la remplace. En effet, ces derniers occupent le poste de directeur général par intérim sur une base rotative, jusqu’à ce qu’une nomination définitive soit faite.

Helliate Rushwaya succède à Wisdom Hombarume qui va reprendre son rôle de directeur des médias numériques et de la technologie de radiodiffusion au siège de la ZBC à Harare. La nouvelle directrice générale par intérim de la ZBC affiche une vingtaine d’années d’expérience dans le domaine de la radiodiffusion.

Elle a travaillé avec diverses organisations de médias en Namibie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Elle a notamment été consultante pour l'International Cricket Council (ICC) TV et chef de projet pour le diffuseur officiel des Jeux du Commonwealth de 2014 qui se sont tenus en Écosse. Elle y a géré et formé l'équipe de télévision qui a diffusé l'événement en direct dans plus de 71 pays et territoires, avant de rejoindre le conseil d’administration de la ZBC en 2019.

Servan Ahougnon