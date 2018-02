Afrique du Sud : Scuffle Media va diffuser les évènements de la fédération nationale d’arts martiaux mixtes

(Agence Ecofin) - Brave Combat, la fédération sud-africaine d’arts martiaux mixtes a annoncé, il y a quelques heures, avoir conclu un accord avec Scuffle Media. La chaîne disponible sur les bouquets de StarSat, basé à Johannesburg, diffusera en direct, les événements de la fédération sur tout le continent.

«C'est un accord historique pour les fans africains de MMA et nous sommes vraiment excités d'apporter des sports de combat mondiaux en Afrique.», s’est réjoui Jason van Schalkwyk de Scuffle Media. La chaîne vient enrichir l’offre déjà énorme d’évènements d’arts martiaux mixtes sur StarSat.

Il faut savoir que ce type de contenu, popularisé par l’UFC, la fédération la plus connue d’arts martiaux mixtes, et des chaînes comme Kombat Sport, est de plus en plus apprécié par les téléspectateurs africains.

Brave Combat a profité de l’occasion pour annoncer un accord avec l’opérateur télécoms Vodacom, qui diffusera ses évènements en streaming.

Servan Ahougnon