MultiChoice va lancer deux chaînes sur ses bouquets, en partenariat avec les studios nigérians ROK

(Agence Ecofin) - MultiChoice vient d’annoncer qu’il lancerait, le 5 avril, les chaînes ROK 2 et ROK 3 des studios nigérians sur ses bouquets DStv et GOtv. Les deux chaînes rejoindront ROK (canal 168), la première chaîne de télévision du studio, lancée en novembre 2016.

ROK 2 diffusera des films de Nollywood ayant pour thèmes les sociétés traditionnelles ethniques composant le Nigeria, tandis que ROK 3 présentera des films ghanéens et de la musique d’Afrique de l’Ouest. Pour Mary Njoku, PDG de ROK, le succès de la première chaîne de ses studios a créé un besoin que les deux nouvelles chaînes permettront de combler plus efficacement.

Un avis similaire à celui de l’équipe dirigeante de MultiChoice qui a déclaré, dans un communiqué de presse, que les chaînes comme ROK 2 et ROK 3 satisfont une demande de plus en plus grande de contenus locaux en Afrique.

Servan Ahougnon