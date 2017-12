Amazon voudrait créer son propre YouTube

(Agence Ecofin) - Une nouvelle bataille de la guerre entre Amazon et Google pourrait bientôt avoir lieu. L’entreprise de Jeff Bezos aurait déposé deux demandes d’enregistrement de marques auprès du US Patent and Trademark Office pour les deux applications appelées «AmazonTube» et «OpenTube».

Ces dernières, sans être des copies conformes, ressemblent beaucoup à YouTube. AmazonTube, par exemple, fonctionne comme une base de données offrant des informations sur le divertissement, audiovisuel, à savoir les films, les émissions télévisées, les vidéos et la musique. Selon certaines rumeurs, les contenus pourraient même être intégrés à la plateforme.

Il y a quelques mois, des rumeurs similaires avaient annoncé qu’Amazon prévoyait une version freemium de Prime Video, avant que la compagnie ne démente cette information.

Cette fois, l’information semble plus plausible et on attend avec impatience la réaction de Google et YouTube.

Servan Ahougnon