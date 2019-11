L’association panafricaine CONVERGENCE participe au Séminaire international de la lutte contre le piratage audiovisuel en Afrique

( CONVERGENCE) - En partenariat avec le Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun, l’association panafricaine CONVERGENCE, qui œuvre pour la protection de la création audiovisuelle en Afrique, participe à Yaoundé ce 25 et 26 novembre, le premier séminaire international sur la lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via internet.

Militant depuis 2015 pour la protection et la valorisation de la création culturelle et audiovisuelle en Afrique, l’association panafricaine CONVERGENCE a réuni les 25 et 26 novembre 2019, les principaux acteurs du paysage audiovisuel africain à Yaoundé pour un séminaire inédit. En partenariat avec le Conseil National de la Communication (CNC) du Cameroun, ce séminaire aura pour thème : « La lutte contre les nouvelles formes de piratage des contenus audiovisuels via internet ». Son objectif principal est de sensibiliser les acteurs et consommateurs de contenus sur les dommages causés par les différentes formes de piratage via internet et d’identifier des solutions pour lutter contre ce phénomène. Des acteurs régionaux comme des autorités de régulation ainsi que des partenaires internationaux seront présents.

« Chaque année, le piratage entraine sur le continent africain une perte estimée à 120 milliards de francs CFA (183 millions d’euros) pour le secteur de l’audiovisuel, ce qui constitue un manque à gagner considérable pour les industries créatives africaines », déclare Béatrice Damiba, ancienne ministre burkinabè de l’information et présidente de CONVERGENCE.

Régulateurs, ministres de la communication, diffuseurs, producteurs et réalisateurs participeront pendant deux jours aux tables rondes. Ces dernières permettront d’aborder des thèmes tels que : les enjeux de la lutte contre le piratage, les des instruments juridiques nationaux et internationaux à disposition des ayants droit, les nouveaux usages audiovisuels et les défis auxquels les régulateurs font face. Le but étant d’arriver au terme du séminaire à identifier des recommandations claires et efficaces pour éradiquer le piratage.

« Ces dernières années, nous avons investi plusieurs millions dans des séries et émissions originales conçues et produites par des africains et qui racontent des histoires africaines au monde entier. Le piratage fait perdre de l’argent aux acteurs, comme Michel Gohou, aux réalisateurs comme Alex Ogou, ce qui leur donne moins de moyens pour offrir au public des films et séries aux standards internationaux. », ajoute Jean Roke PATOUDEM, vice-président de Convergence.

Dans un contexte économique et sociétal où chaque investissement compte car il contribue à structurer l’écosystème audiovisuel et cinématographique africaine, CONVERGENCE est engagé pour rassembler tous les acteurs du secteur pour résister au piratage.

À propos de CONVERGENCE

Convergence est une association panafricaine qui œuvre pour la protection et la valorisation de la création artistique en Afrique. Créée en 2015, elle est présidée par Béatrice Damiba, journaliste et ex-ministre Burkinabé. Convergence rassemble des professionnels de l’audiovisuel nationaux et internationaux et se positionne comme interlocuteur privilégié face aux institutionnels et aux différentes associations de consommateurs. Elle agit grâce à de multiples actions, (prises de paroles, études, campagnes de sensibilisation, actions auprès des pouvoirs publics.) et se donne pour objectifs de promouvoir les industries culturelles de l’audiovisuel en Afrique (cinéma, musique, télévision). Ce afin qu’elles contribuent davantage au développement socio-économique du continent et qu’elles permettent aux acteurs du secteur de mieux en vivre. Par la lutte contre le piratage audiovisuel, véritable frein à la prospérité du secteur.