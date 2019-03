Lagardère détient-il toujours les droits de diffusion de la Coupe d’Afrique des nations ?

(Agence Ecofin) - Il y a quelques jours, la Confédération africaine de football (CAF) a lancé un appel d’offres pour les droits de diffusion de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN). Pourtant, ces droits étaient, jusque-là, détenus par le groupe français Lagardère.

La CAF avait souhaité, en octobre 2018, renégocier le contrat avec le groupe français à cause de l’ajout de 8 équipes à la compétition. Ce changement, ainsi que de nombreux autres paramètres, rendait caduques les conditions de l’ancien accord entre Lagardère et la CAF. Cette dernière avait alors souhaité que le groupe français offre une meilleure contrepartie pour la diffusion de la CAN.

Le récent appel d’offres de la CAF pour les droits de diffusion de la compétition laisse penser qu’il n’y aurait plus d’accord avec Lagardère. Contacté, il y a quelques semaines pour éclairer sur la situation, le groupe n’a pas donné suite à notre sollicitation.

Servan Ahougnon