Label TV multiplie les canaux de diffusion satellitaire en Afrique : de Praïa à Port-Louis, de Casablanca au Cap

( LABEL TV ) - A compter du 1er mars 2018, LABEL TV, dans le cadre de sa stratégie de développement, densifie son réseau de diffusion et de réception satellitaires pour se positionner comme la chaîne qui couvre le mieux l'Afrique, toutes chaînes africaines et internationales confondues.

Label TV se positionne ainsi en ténor de la diffusion satellitaire en Afrique avec 6 positions dont une en Bande C couvrant jusqu'aux Amériques, toute l'Afrique, l'Europe et une bonne partie du Proche et du Moyen Orient et 5 autres en Bande KU qui permettent d'être sur diverses plateformes et bouquets mais aussi en réception directe (DTH) sur de petites antennes de 60 cms.

Le signal de Label TV sera relayé par divers partenaires sur de nombreuses plateformes comme les pionniers EXCAF (Sénégal), TNT SAT AFRICA (Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Guinée-Equatoriale, Congo, RD Congo, Togo, Sénégal, Gabon, Mozambique, Angola et Burkina Faso), SATCON (Gabon), MX1 en Allemagne, SES NEWSKIES, mais aussi les nouveaux comme PIXAGILITY, EUTELSAT, CANAL +, AB SAT, FRANSAT et progressivement les TNT nationales opérationnelles.

Label TV intègre ainsi le bouquet CANAL + Afrique, le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone qui compte plus de trois millions d’abonnés et sera, dès le 1er mars, à la coquille 393, puis au prochain plan de référencement qui sera communiqué ultérieurement, au N°36 sur le bouquet Canal + Afrique et ce dès la formule ACCESS.

Label TV aura également sa place dans l’offre de télévision en réception individuelle (DTH) par satellite destinée à l’Afrique subsaharienne francophone sur le satellite Eutelsat E16A ce qui impliquera une réception directe en clair vers plus de 1 million de foyers, mais aussi via les bouquets partenaires du groupe AB Thématiques, à savoir, l’offre « BIS AFRICA », les bouquets « TVSAT Africa », « Free Africa » et autres.

Le nouveau service en bande KU sur SES 5 Sub-Sahara fourni par SES NEWSKIES permet de parachever la couverture totale du continent vers l’Afrique Australe, l’Afrique de l’Est et l’Océan Indien. Il s'y ajoute une contribution Zixi permettant le streaming en direct sur le Web de notre signal.

La sous-porteuse Audio permettra aussi le transport du signal de LABEL STREET RADIO.

Label TV qui a contracté avec Eutelsat, société mère de Fransat, un service de diffusion sur le satellite EUTELSAT 5WA, sera aussi relayé par Fransat, distributeur de services audiovisuels par satellite sur le territoire de la France métropolitaine et automatiquement référencée dans les récepteurs-décodeurs certifiés et marqués «Fransat Via Eutelsat» selon le plan de numérotation déterminé par Fransat et assignant à la chaîne le n°204.

LABEL TV affiche et affirme ainsi une orientation résolument panafricaine avec un focus sur le continent, sur ses rapports avec le reste du monde, ses potentialités, le tout dans une démarche de rayonnement international.

Tous les genres et formats s’y succèdent avec 6 grands rendez-vous d’information (3 en français et 3 en anglais) ; une matinale pas comme les autres , des émissions interactives (C FOU C FUN), une programmation musicale panafricaine inédite (tous genres/tous pays/ tous artistes), des séries et fictions exclusivement africaines, des innovations nécessaires et utiles (« Monnaies africaines et cours des changes » , « Branding Africa », « Master Class »..) ; le sport à notre rythme et dans toutes ses déclinaisons (« JEN SPORT »), diverses émissions originales (TV et RADIO) : « TCHATCH BIEN » avec Charly Tchatch, « Label Fashion », « Le Talk », « Underground System , « Entre elles », « Parler politique », « Dans les yeux », « Ma part de vérité », « 7th Round » , « Actu 7» etc..

Annonçant ces développements majeurs à Dubaï à l’ouverture du DISCOP DUBAÏ 2018, où LABEL TV s’illustre dans le Pavillon Afrique, Mactar Silla (photo), Président Directeur Général du Groupe, a réitéré sa conviction que «LABEL RADIO TV est le véritable premier groupe panafricain de par ses effectifs, ses contenus, son implantation et son réseau de distribution. »

Accompagné de son Directeur Général Ousmane CISSE, de quelques collaborateurs et d’un Représentant de l’Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences du Gabon (ANINF), Mactar Silla dont l’intervention est attendue comme Guest Speaker sur le thème «CROSSING BORDERS- DISCOVER AFRICA: SUB- SAHARAN AFRICA MARKETPLACE & RELATIONS WITH THE MIDDLE EAST » a annoncé la couleur en ces termes : «Notre Groupe a la vocation, l’ambition et le devoir d’œuvrer à une professionnalisation accrue de l’audiovisuel dans notre continent , de contribuer à produire et diffuser des contenus originaux, essentiels dans un monde de plus en plus numérisé et concurrentiel. Avec le lancement de nos grilles (Radio et TV), notre couverture panafricaine sans précédent et au delà de toutes les barrières, LABEL TV confirme ses ambitions, son positionnement stratégique et son ancrage éditorial : l’AFRIQUE dans ses réalités, sa diversité, ses réalisations, solutions, espoirs et perspectives. Notre conviction reste forte que l’Afrique audiovisuelle est à construire avec optimisme pour accompagner l’émergence du continent, refléter son image plurielle et œuvrer à un développement durable aux effets ressentis et partagés par tous. »

A propos

LABEL TV et LABEL RADIO sont des chaînes éditées par MS CONSULTING, Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée fondée par Mactar SILLA, Président du Groupe (ancien patron de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) , de STV au Cameroun, de TV5 Afrique , WorldSpace West Africa et Africaonline) et placées sous la Direction Générale d’Ousmane CISSE, Economiste et Expert Fiscal, ancien Directeur Administratif et Financier de la RTS et Directeur Général de 2STV (Sénégal). Conçu dans sa mise en œuvre comme un projet intégré et intégrateur et considéré comme le véritable premier groupe panafricain de par ses effectifs, ses contenus et son implantation, le projet a été lancé le 14 août 2017 à Libreville (Gabon). Label Radio TV entend se positionner comme une Vitrine et une Voix de l’Afrique Emergente avec un enracinement au cœur du Continent et une ouverture aux diverses aires géographiques et culturelles. Elle prend en compte les enjeux stratégiques du secteur essentiel de la communication par son impact dans la vie quotidienne, à l’époque des profondes mutations technologiques. Elle intègre les récents développements en Afrique, l’entrée en scène de nouveaux acteurs, mais aussi la réalité de la marginalisation du continent dans l’industrie des contenus, de la production, de l’édition et de la distribution des programmes et services à valeur ajoutée. Elle fédère un groupe constitué des meilleurs professionnels du secteur et de jeunes talents (presse, agence, radio, TV, multimédia, etc.), prêts à construire ensemble une plateforme d’excellence.