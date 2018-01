Afrique du Sud : Netflix révèle ses émissions les plus suivies dans le pays en 2017

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Netflix a révélé ses shows les plus suivis dans le pays. D’après le leader mondial de la VOD, son show le plus suivi dans la nation arc-en-ciel en 2017, était le drame politique mexicain « Ingobernable ». Viennent ensuite le drame américain « Greenlife » et le documentaire « American Vandal »

Ce trio pose le problème du contenu local sud-africain disponible sur Netflix. « Nous apprenons de plus en plus sur ce que les Sud-Africains aiment regarder et depuis 2016, nous avons triplé le catalogue - qui ne fera que croître au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage.», a déclaré un porte-parole de l’entreprise.

D’après lui, les Sud-Africains peuvent s’attendre à beaucoup plus de contenu, notamment local, au fur et à mesure que Netflix comprendra leurs goûts.

En 2017, pour la première fois, les abonnés internationaux de la plateforme de diffusion américaine, ont surpassé ses abonnés nationaux. Sachant que le contenu local a contribué en grande partie aux conquêtes étrangères de Netflix, on peut donner foi aux promesses du service de VOD d’accorder plus de place au contenu sud-africain.

Servan Ahougnon