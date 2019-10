Kenya : la Commission nationale du cinéma signe un accord de partenariat avec l’opérateur de télévision payante StarTimes

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la commission nationale du cinéma (Kenya Film Commission, KFC) vient de conclure un accord avec l’opérateur de télévision payante StarTimes pour promouvoir les productions cinématographiques locales.

« Ce partenariat ouvre un marché plus large pour nos cinéastes locaux afin qu'ils puissent mettre en valeur leur talent grâce à la plateforme et que notre contenu puisse traverser nos frontières, exerçant ainsi une grande influence dans la région », explique Timothy Owase, le PDG de la (KFC).

Dans les faits, il consistera à promouvoir les films kenyans grâce à la plateforme de streaming et de vidéo à la demande StarTimes ON de l’opérateur chinois de télévision payante. Par exemple, pour la 9e édition du festival kenyan Kalasha International Film and TV Awards, les films seront uniquement disponibles uniquement sur StarTimes ON. D’après les premières informations, le public devra également voter pour les films via l’application.

Hanson Wang, le PDG de StarTimes au Kenya, a assuré que « StarTimes personnalisera l'interface pour les films sélectionnés aux Kalasha International Film and TV Awards ». Cela devrait leur offrir une exposition mondiale dont les producteurs locaux ont bien besoin.

Servan Ahougnon

