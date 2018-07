Afrique anglophone : la finale de la coupe du monde a obtenu 36% de part d’audience

(Agence Ecofin) - Dans les pays anglophones du continent africain, la finale de la coupe du monde a enregistré 36% de part d’audience. L’information a été fournie par un sondage de GeoPoll qui a fourni des chiffres sur l’audience africaine de la coupe du monde.

L’institut a sondé un échantillon représentatif de téléspectateurs au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda. Des interviews réalisées, les experts de GeoPoll ont observé des parts d’audience variant de près de 60% à un peu plus de 30% selon les pays. La plus grande part d’audience a été enregistrée au Kenya alors que la plus faible a été mesurée au Rwanda.

Au final, on obtient une part d’audience moyenne de 36% sur la région étudiée. Sur tout le continent africain, l’audience avait légèrement baissé après l’élimination de toutes les équipes du continent.

Servan Ahougnon