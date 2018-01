Ghana : le pays passera à la TNT en mars 2018

(Agence Ecofin) - Le Ghana va passer à la télévision numérique, en mars prochain. L’information a été révélée, la semaine dernière à Accra, par George Nenyi Andah (photo), vice-ministre des communications, lors du lancement officiel du nouveau bureau de MultiChoice Ghana.

D’après ses propos, le ministère des communications a engagé des compagnies d'électricité, dont la Volta River Authority (VRA) et l’Electricity Company du Ghana (ECG), pour fournir des transformateurs de puissance aux sites dédiés à la TNT. Chacun de ces 37 sites est prêt pour transmettre les signaux numériques.

Le Ghana vient s’ajouter ainsi à une cohorte de plus en plus importante de pays africains passant à la télévision numérique, sur toute l’étendue de leur territoire. Il aura fallu attendre plus de deux ans, depuis la deadline initialement fixée au 17 juin 2015, pour qu’une partie du continent migre effectivement vers la radiodiffusion numérique.

Servan Ahougnon