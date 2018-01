Le film d’animation sud-africain Revolting Rhymes, nominé aux Oscars

(Agence Ecofin) - Le film d’animation sud-africain, Revolting Rhymes a été nominé dans la catégorie Meilleur film d'animation aux Oscars. Réalisé par Jakob Schuh, Jan Lachauer et Bin- Han To, le film est une adaptation tirée du recueil de contes de fées surprenants de Roald Dahl et Quentin Blake.

«Nous sommes incroyablement heureux pour le film et nos fantastiques collaborateurs ici à Berlin, nos producteurs chez Magic Light, ainsi que notre merveilleuse équipe en Afrique du Sud. Nous sommes profondément reconnaissants à l'Académie pour cette nomination. C'était un film dur à faire.», se sont réjouis les réalisateurs du film.

Revolting Rhymes a déjà remporté neuf grands prix internationaux, dont le Cristal d'Annecy, le prix de la meilleure animation aux Bafta Children's Awards, deux prix aux European Animation Awards, et le prix du public au Filmfest München.

Alors que l’animation africaine affiche des ambitions de plus en plus grandes, la possible attribution d’un Oscar à une production du continent, pourrait lancer une formidable dynamique ascensionnelle pour le marché continental.

Servan Ahougnon