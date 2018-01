Afrique du Sud : une version locale de « Danse avec les stars » bientôt lancée

(Agence Ecofin) - « Danse avec les stars » débarque en Afrique du Sud. La version locale de la célèbre émission TV fera ses grands débuts, en février, sur M-Net. De nombreuses célébrités sud-africaines comme le présentateur de télévision Thembisa Mdoda, l'actrice Zola Nombona et l'ancienne Miss Liesl Laurie (photo) sont annoncées parmi les participants.

Côté jury, on connaît déjà l’un des juges : le chorégraphe et directeur artistique, Jason Gilkison. « J'ai eu la chance de travailler avec des danseurs sud-africains dans de nombreuses villes différentes, au cours de ma carrière. Ils sont parmi les meilleurs de l'industrie. J'ai aussi travaillé sur plusieurs versions de ‘’Danse avec les stars’’. Je veux vraiment créer quelque chose d'unique et d'excitant pour l'Afrique du Sud », a-t-il déclaré.

Considérée comme l’un des programmes les plus populaires, au plan mondial, l’émission attirera à coup sûr les annonceurs les plus importants du pays.

