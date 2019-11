Kiro’o Games, la start-up africaine de jeux vidéo, atteint le cap de 600 000 dollars de souscriptions

(Agence Ecofin) - Kiro’o Games, le premier studio de jeux vidéo en Afrique francophone créer par une start-up camerounaise, va de succès en succès.

Après l’ouverture, le 4 avril dernier, du capital de cette jeune entreprise camerounaise, des investisseurs internationaux ont rassemblé, ce mois de novembre 2019, plus de 600 000 dollars (355 millions de FCFA) de souscriptions, selon une annonce du fondateur Madiba Olivier. « Déjà 494 personnes sont dans la procédure d’investissement. Entre 2013 et 2019, l’action de Kiro’o a été multipliée par 10 et peut être encore multipliée par 7 d’ici 2026 », se réjouit l’inventeur camerounais.

La jeune entreprise utilise son fameux process « d’Equity Crowfunding Rebuntu » qui permet à des investisseurs d’acheter des parts à partir de 500 USD (environ 275 000 FCFA). Chaque nouvel actionnaire a un droit de vote et peut participer à la gestion de l’entreprise via un intranet dédié.

Selon la Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) Kiro’o Games a réussi à financer, en 2018, le plus grand projet de l’industrie vidéoludique d’Afrique francophone, à hauteur de 129,87 millions FCFA (198 000 euros) par le financement participatif.

MTN (l’une des plus grandes sociétés africaines de télécommunications) finance le développement des jeux de Kiro’o pour un partage des revenus entre 2019 et 2020. La start-up camerounaise conserve les licences des jeux. Pendant un an, elle aura la visibilité MTN dans sa base de données.

SA