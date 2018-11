Zee va coproduire, avec l’agence nigériane Mace et des chaînes de télévision ghanéennes, une version africaine du feuilleton indien Pavitra Rishta

(Agence Ecofin) - Zee Entertainment a conclu un accord de coproduction avec l'agence nigériane Mace pour réaliser une version africaine du célèbre feuilleton indien Pavitra Rishta. L’information a été rendue publique, le 21 novembre dernier, par les deux parties, en marge du Discop Johannesburg.

Le produit final sera diffusé sur les chaînes ghanéennes Joy Prime et Adom TV.

Les 52 épisodes de la première saison du feuilleton seront filmés au Kenya, au Ghana puis au Nigeria et offriront les premiers rôles à l’acteur nigérian Michael Godson et à la chanteuse ghanéenne Joy Aygeman, plus connue sous son nom d’artiste « Adomaa ».

Sunita Uchil, directrice commerciale chez Zee, s’est dite intriguée de la forme que prendra la version africaine de Pavitra Rishta. « Ce sera passionnant de voir comment ils adapteront la série à leur propre identité ».

Servan Ahougnon