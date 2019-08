Kenya : Madgoat TV veut obtenir une licence de télévision en clair

(Agence Ecofin) - Au Kenya, la chaîne de sports et de divertissement Madgoat TV (MGTV) pourrait bientôt rejoindre le paysage audiovisuel local. Ses promoteurs viennent de faire une demande de licence pour un service de télévision en clair auprès des autorités kényanes.

Si la licence lui est accordée, MGTV rejoindra plus de 80 chaînes de télévision actuellement disponibles en clair au Kenya, un des marchés africains les plus concurrentiels pour la télévision non cryptée.

Francis Wangusi, le directeur général du régulateur de la communication, a invité toute personne physique ou morale opposée à l’octroi de cette licence à motiver son avis par courrier.

« Les licences, si elles sont accordées, permettront aux demandeurs d'exploiter et de fournir des services de télévision en clair. L'octroi de ces licences peut affecter les autorités publiques et locales, les entreprises, les personnes ou les organismes de personnes dans le pays. Toute personne physique ou morale désireuse de s’y opposer doit le faire par lettre ».

Servan Ahougnon