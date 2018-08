Afrique du Sud : la télévision nationale obtient les droits de diffusion du championnat d’élite du football anglais

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la South African Broadcasting Corporation (SABC) vient d’annoncer qu’elle diffusera désormais en direct, les matchs de la Premier League, le championnat de football anglais de première division. Le radiodiffuseur public a déclaré que ces matchs seraient diffusés sur les radios publiques, dans toutes les langues parlées dans la Nation arc-en-ciel.

« L’accord obtenu pour la diffusion de ces matchs va permettre aux Sud-Africains qui aiment le sport et en particulier le football, d'accéder gratuitement à certaines des plus grandes équipes du monde dans l'une des plus grandes ligues internationales. Le championnat anglais a un fort capital de marque qui, selon nous, contribuera à la construction du label SABC.», a déclaré David Makubyane, directeur général des chaînes de télévision de la SABC.

Il faut savoir que depuis quelques semaines, la SABC multiplie les appels du pied aux annonceurs. La diffusion en clair du championnat anglais ne manquera pas de susciter l’intérêt de certains d’entre eux.

Servan Ahougnon