Gabon : Samuel Jackson arrive à Libreville, sur les traces de ses ancêtres et du commerce des esclaves

(Agence Ecofin) - Samuel Jackson (photo), le célèbre acteur et producteur américain sera en visite au Gabon à partir de ce jour. L’information a été communiquée à l’Agence Ecofin par le ministère de la Culture.

L’acteur américain a décidé de se rendre au Gabon dans le cadre du tournage d’un épisode intitulé « Origines », faisant partie du documentaire « Enslaved : The Slave Trade as told from the Ocean Floor », sur le commerce des esclaves. Samuel Jackson se rend également au Gabon pour en apprendre plus sur l’histoire des « Benga ». Suite à un récent test ADN, l’acteur a découvert que ses ancêtres venaient de cette ethnie.

Après ses différents tournages, l’acteur sera reçu en audience par les ministres de la Culture, de l’Environnement et du Commerce. Sa venue permettra de promouvoir, après le tournage, en 2016, du film « La légende de Tarzan », les paysages gabonais, de plus en plus attractifs pour les productions internationales.

Les autorités gabonaises comptent certainement sur ce type de communication pour promouvoir le pays en tant que destination touristique.

Servan Ahougnon