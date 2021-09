EbonyLife et Sony Pictures Television lancent « Àló », une initiative destinée aux écrivains africains

(Agence Ecofin) - Début 2021, EbonyLife et Sony Pictures Television avaient signé un accord de 2 ans donnant à la multinationale japonaise un droit de préemption sur tout le contenu créé par EbonyLife TV. Depuis, la société nigériane a signé d'autres partenariats, notamment avec Netflix, Universal Pictures.

EbonyLife, un conglomérat de médias nigérian, et Sony Pictures Television (SPT) ont annoncé le mardi 21 septembre le lancement de « Àló », une toute nouvelle initiative offrant une plateforme unique aux écrivains d'origine africaine. Du 24 septembre au 5 novembre, les auteurs pourront soumettre leurs scénarios de télévision et leurs documents d'histoire, qui seront ensuite examinés et sélectionnés par une équipe composée de cadres d'EbonyLife et de SPT.

L'initiative est destinée aux professionnels, aux indépendants ainsi qu'aux écrivains en herbe, et il n'y a aucune limite aux idées d'histoires ou aux scripts. Tous les thèmes et toutes les histoires sont les bienvenus, mais les soumissions doivent rendre hommage aux cultures, à la diversité, au patrimoine et aux peuples uniques de l'Afrique. Les candidats retenus auront la possibilité de conclure un accord de développement d'une série pilote avec la SPT et EbonyLife. Une fois terminés, les projets seront présentés aux principaux diffuseurs internationaux.

Mo Abudu (photo), directrice générale d'EbonyLife Media, se réjouit du partenariat croissant de la société avec Sony Pictures Television. Pour lui, l’initiative « Àló » est un rêve qui se réalise. « Le nom de cette initiative m'inspire, car nous avons choisi un mot qui a une signification très personnelle pour moi. Je suis particulièrement enthousiasmé par l'initiative des écrivains, car elle s'inscrit dans notre vision continentale visant à exploiter et à développer notre économie créative », a-t-elle déclaré.

Le mot « Àló » vient de la langue yoruba et se traduit par « il était une fois ». A l’instar de ces mots qui ont ouvert d'innombrables histoires depuis la nuit des temps, cette initiative permettra de découvrir des histoires africaines authentiques à partager avec les téléspectateurs du monde entier.

« Nous espérons que cette initiative offrira une plateforme unique aux écrivains d'origine africaine qui ont une histoire à faire connaître au monde », a conclu Nina Lederman, vice-présidente exécutive du développement mondial de scénarios pour SPT.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)