Côte d’Ivoire : plus de 80 % de la population ayant entendu parler de la TNT souhaite s’équiper (Baromètre TNT Médiamétrie Omedia)

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, plus de 80 % de la population ayant entendu parler de la télévision numérique terrestre (TNT) souhaite acquérir des équipements pour bénéficier de cette technologie de radiodiffusion. L’information a été fournie par le premier baromètre de la TNT en Afrique, publié récemment par Médiamétrie et Omedia, deux entreprises spécialisées dans la mesure d’audience.

D’après ce baromètre, dont la première édition a été consacrée à la Côte d’Ivoire, environ 12% des Ivoiriens connaissent la TNT, contre 7% en fin d’année 2017). Près de 82% de la population ivoirienne connaissant la TNT souhaite acheter des équipements pour y avoir accès.

Globalement le nombre de personnes souhaitant s’équiper reste faible par rapport à d’autres pays de la sous-région.

Au Mali et au Gabon, où, respectivement, 55% et près de 80% des habitants connaissent la TNT, 95% des Maliens et plus de 83% des Gabonais souhaitent s’équiper pour bénéficier de la télévision numérique.

Au Sénégal, où 93,3% de la population, selon les chiffres de Médiamétrie et Omedia, connaissent la TNT, 54,4% de personnes souhaitent s’équiper, pour rejoindre les 21% de la population déjà équipés pour la TNT.

« Les contrastes entre ces résultats selon les pays indiquent clairement que la communication à destination de la population est indispensable ; connaître la TNT et ses bénéfices est la condition nécessaire pour que le public s’équipe.», conclut Arnaud Annebicque, directeur du développement Afrique & Europe de Médiamétrie.

Servan Ahougnon