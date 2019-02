Canal+, partenaire du Fespaco, finance cinq prix lors du cinquantenaire du Festival à Ouagadougou

(CANAL+) - Placé sous le thème « Mémoire et avenir des cinémas africains », la 26ème édition du FESPACO qui se tiendra à Ouagadougou (Burkina Faso) du 23 février au 2 mars 2019, marquera le cinquantenaire du festival. Canal+, partenaire depuis 10 ans, renouvelle son engagement auprès du festival en finançant cinq prix.

Le FESPACO, qui est l’une des plus grandes manifestations cinématographiques du continent africain rassemble tous les deux ans, tous les acteurs du cinéma africain et international. L’occasion pour les professionnels du secteur de récompenser les meilleures productions et échanger sur les grands enjeux du cinéma en Afrique. Ainsi, plusieurs tables rondes se succèderont et les participants pourront aborder des thèmes divers et variés tels que « La place et le rôle des femmes dans le cinéma Africain », « L’évolution du cinéma africain à la croisée des chemins : vers l’industrialisation » ou encore « Confronter notre mémoire et forger l’avenir du cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ».

Cette nouvelle édition du FESPACO, qui a pour pays invité d’honneur le Rwanda, mettra en compétition 120 films en provenance de 16 pays du continent. Alain Gomis (Félicité, 2017), Moussa Touré (La Pirogue, 2013) et Abdherrahmane Sissako (Heremakono, 2003) font partie des réalisateurs célèbres déjà primés lors des précédentes éditions.

Canal+, acteur très engagé pour la formation et la promotion des artistes africains s’est illustré ces derniers mois en multipliant les formations à travers les capitales africaines : Abidjan, Bamako puis Cotonou. Lors de cette 26ème édition du FESPACO, Canal+ va plus loin et contribuera financièrement à une formation des jeunes talents en prenant en charge les experts et formateurs. L’Afrique au féminin, un des projets phares du groupe, a permis en 2018 de mettre l’accent sur la formation des femmes aux métiers de l’audiovisuel. Le FESPACO sera aussi l’occasion pour le groupe de sensibiliser ses pairs sur la place de la femme dans cette industrie.

CANAL+ s’associe également à Patou Films International et au FESPACO, dans le cadre de « La nuit de la série africaine », le jeudi 28 février 2019 dès 18h. Seront entre autres projetées six séries coproduites par CANAL+, A+, la chaîne de divertissement de CANAL+, et Nollywood TV. Cette projection de programmes courts se terminera par la remise du prix de la meilleure série et le prix spécial du jury par Canal+.

« Le FESPACO est devenu une référence pour tous les amoureux du cinéma africain. Canal+ est présent à chaque édition depuis 10 ans et nous sommes fiers de pouvoir célébrer cette année le cinquantenaire du festival. Le cinéma africain s’exporte à l’étranger et notre rôle est de donner de la visibilité aux talents africains du cinéma et de l’audiovisuel », déclare David Mignot, Directeur Général de Canal+ Afrique.

Fiction Longs Métrages en compétition :

1. Five fingers for Marseilles, de Michael Matthews (Afrique du Sud)

2. Sew the winter to my skin, de Qubeka Jahmil X.T (Afrique du Sud)

3. Ila Akhir ezzaman (Jusqu’à la fin des temps), de Yasmine Chouikh (Algérie)

4. Desrances, d’Apolline Traoré (Burkina Faso)

5. Duga (Les charognards), d’Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani (Burkina Faso)

6. Hakilitan (Mémoire en fuite), d’Issiaka Konaté (Burkina Faso)

7. MiraculousWeapons (Les armes miraculeuses), de Jean-Pierre Bekolo (Cameroun)

8. Résolution, de Boris Oué et Marcel Sagne (Côte d’Ivoire)

9. Karma, de Khaled Youssef (Egypte)

10. Keteke, de Peter Sedufia (Ghana)

11. Rafiki, de Wanuri Kahui (Kenya)

12. Barkomo (La grotte), d’Aboubacar Bablé Draba et Boucary Ombotimbé (Mali)

13. Indigo, de Selma Bargach (Maroc)

14. Mabata Bata, de Joao Luis Sol de Carvalho (Mozambique)

15. Hakkunde, d’Oluseyi Asurf Amuwa (Nigeria)

16. La Miséricorde de la jungle, de Joel Karekezi (Rwanda) Coprod. C+ International

17. AKasha, de Hajooj Kuka (Soudan)

18. T-Junction, d’Amil Shivji (Tanzanie)

19. Fatwa, de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

20. Regarde-moi (Look At Me), de Nejib Belkadhi (Tunisie)

Séries en compétition :

Femmes au foyer de Kady Traoré (Burkina Faso) L’ami fidèle d’Ibrahim Hébié (Burkina Faso) La team des belles rebelles de Boubakar Diallo (Burkina Faso) Coprod A+ Le trône de TahirouTasséré Ouédraogo (Burkina Faso) Au-delà du destin de Constantin Tchoua (Cameroun) Otages d’amour d’Ebenezer Kepombia (Cameroun) Bamako de Gbehi Jean Noel Bah (Côte d’Ivoire) Coprod A+ Blog d’Akre Loba Diby Melyou (Côte d’Ivoire) Les coups de la vie/ Life’s Strokes de Marcel Guikou Alain (Côte d’Ivoire) Coprod A+ Petites histoires, grandes vérités (PHGV) d’Ambrose B. Cooke (Ghana) La langue et les dents de Boubacar Sidibé (Mali) Garmi de Cheick Diallo (Sénégal)

