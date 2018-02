Ethiopie : StarTimes est proche d’obtenir les droits du championnat national de première division

(Agence Ecofin) - StarTimes est proche d’obtenir les droits du championnat éthiopien de football de première division. D’après plusieurs médias locaux, les négociations entre la ligue et l’opérateur de télévision payante chinois sont à un stade très avancé. Il ne manquerait plus qu’une entente entre les clubs sur le partage des revenus pour que l’accord entre la fédération nationale de football et StarTimes se matérialise par un contrat.

StarTimes, qui tente tant bien que mal de résister à la forte montée de Kwese sur le contenu sportif, dispose déjà des droits de la Premier League ghanéenne. Il a, par contre, échoué à obtenir, il y a quelques semaines, les droits du championnat de la première division kényane de football.

Si l’opérateur semble mis en danger sur le terrain du contenu sportif, il se rattrape par contre avec les feuilletons chinois qui sont de plus en plus appréciés sur le continent africain.

Servan Ahougnon