Tunisie : le radiodiffuseur public envisage de lancer au moins une nouvelle chaîne de télévision

(Agence Ecofin) - En Tunisie, le radiodiffuseur public envisage de lancer une nouvelle chaîne de télévision. L’information a été communiquée par Fathi Chroundi, directeur de la chaîne de la télévision publique Watania 1, lors d’un passage sur la radio Jawhara FM.

D’après ses propos, la chaîne devrait « répondre à la volonté et au besoin du citoyen tunisien quant à une information rapide et précise ». Ainsi, la nouvelle chaîne devrait essentiellement fournir de l’actualité nationale et internationale.

Pour le moment, l’idée d’une chaîne de télévision couvrant l’activité parlementaire a également été évoquée. Le sujet a été abordé dans une discussion entre Mohamed Lassâad Dahech, qui dirige le radiodiffuseur public et Rached Ghannouchi, président de l’Assemblée des représentants du peuple. L’une des solutions évoquées pourrait voir Watania 2 transformée en chaîne parlementaire.

Quoi qu’il en soit, le radiodiffuseur tunisien devrait bientôt lancer les travaux préparatoires de la mise en service d’une nouvelle chaîne.

Servan Ahougnon