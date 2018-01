TPG Growth et Satya Capital annoncés sur la reprise du groupe multimédia propriétaire de la chaîne de télévision "Trace Africa"

(Agence Ecofin) - TPG Growth, une firme de private equity de moyenne taille, et qui est spécialisée sur des investissements de croissance, a trouvé un accord pour une prise de participation majoritaire (75%) dans le capital de Trace, le groupe multimédia propriétaire de la chaîne musicale panafricaine « Trace Africa ».

Les conditions financières de cette acquisition n'ont pas été dévoilées, mais TPG réalise cet investissement avec Satya Capital, une firme de private equity focalisée sur l'Afrique, et avec laquelle TPG s'est engagé en 2015, à investir 1 milliard $ sur le continent noir. Le reste de l’actionnariat du groupe médiatique sera repris par les employés de Trace et un de ses co-fondateurs.

« L'industrie musicale et de divertissement africaine est dynamique et a connu une croissance énorme au cours de la dernière décennie, stimulée par l'explosion de la population jeune et l'adoption rapide de la technologie numérique », a déclaré Yemi Lalude, Managing Partner chez TPG Africa.

Idriss Linge