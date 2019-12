Rwanda : les autorités ajoutent France 24 à la plateforme nationale de télévision numérique

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, les autorités ont ajouté France 24, en français et en anglais, à la plateforme de télévision numérique du pays. Cela a été rendu possible par un accord de distribution entre la télévision publique rwandaise (RBA) et France Media Monde.

En application de l’accord, les versions françaises et anglaises de France 24 sont disponibles depuis le 12 décembre dernier sur la plateforme TNT du Rwanda. France 24 est, à ce propos, la seule chaîne internationale disponible dans le bouquet TNT rwandais.

Ce dernier propose en dehors de France 24 sept chaînes rwandaises à savoir la RBA, Flash TV, Isango TV, BTH Rwanda, Contact TV, TV1, KC2, et TV7.

France Media Monde semble très intéressé par l’audience potentielle des plateformes de télévision numérique africaines. Sa chaîne France 24 est par exemple présente sur la plateforme TNT du Bénin.

Servan Ahougnon