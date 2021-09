Les autorités mozambicaines lancent l’extinction de la télévision analogique

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, le signal de télévision numérique terrestre en clair a été inauguré en octobre 2020, dans la ville de Beira. L’objectif des autorités était de commencer la migration de la radiodiffusion sonore et d'augmenter la couverture territoriale à 85 % en 2024.

L’Institut national des télécommunications du Mozambique (INCM) a annoncé dans un communiqué, publié ce vendredi 17 septembre, le début de l’extinction des émetteurs de radiodiffusion analogique dans le pays, dans le cadre du processus de passage à un signal numérique, qui doit être achevé d'ici la fin de l'année.

L’opération a commencé le lundi 20 septembre et aura lieu en deux phases. La première phase se poursuivra jusqu'au 30 septembre et verra l’extinction de 16 émetteurs analogiques dans tout le pays, en commençant par ceux situés dans les villes de Maputo, Nampula et Tete. Au cours de la deuxième phase, qui aura lieu entre le 30 septembre et la fin de l'année, 14 autres émetteurs analogiques situés dans des zones plus éloignées suivront.

« La déconnexion sera effectuée dans les endroits où le signal numérique et les décodeurs sont disponibles », précise le communiqué.

La migration de la radiodiffusion analogique vers le numérique est entreprise grâce à un financement de 156 millions de dollars de la Chine. Le réseau combine 60 relais répartis dans les capitales provinciales et plusieurs districts, en partant de 18 canaux ouverts.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)