Afrique : une fois majoritaire dans SPI International, Canal + aura plus d'atouts pour améliorer sa plateforme MyCanal

(Agence Ecofin) - Il y a quelques heures, le groupe Canal a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire de 70% dans le capital de SPI International. Ce groupe audiovisuel international exploite 42 chaînes de télévision et notamment le portefeuille de chaînes de SPI disponible en Afrique depuis 2019.

Si les autorités de la concurrence concernées par l’acquisition de 70% des parts de SPI International par Canal + valident l’accord, le groupe français aura le pouvoir de décision sur les prochains accords concernant son bouquet africain. Il s’agit d’un catalogue de chaînes commercialisé par SPI en Afrique depuis 2019 en collaboration avec des partenaires comme MultiChoice, Ovy Network ou plus récemment Unitel T+.

De nombreux experts européens analysent l’impact de l’accord sur les affaires du groupe français en Europe, mais sa validation peut avoir une importance capitale en Afrique où SPI distribuait ses chaînes en streaming et son contenu en vidéo à la demande (VoD). Il faut rappeler que l’acquéreur, Canal+, a annoncé vouloir transformer en 2021, en Afrique notamment, sa plateforme de replay My Canal en un service complet de streaming et de VoD. En acquérant la société polonaise, Canal+ disposera d’un catalogue de chaînes à fort potentiel pour améliorer le contenu disponible sur sa plateforme MyCanal en Afrique. Il faut savoir que les chaînes de SPI attirent les diffuseurs présents sur le continent. Ils sont déjà nombreux à collaborer avec le groupe polonais pour une ou plusieurs de ses chaînes.

Selon le cabinet américain Digital TV Research, la conjoncture favorable au streaming et à la VoD sur la planète bénéficiera à des services comme MyCanal en Afrique. C’est ce qu’a déclaré Simon Murray, analyste principal chez Digital TV Research, sur des prévisions annonçant que le parc africain d’abonnés au streaming et à la VoD triplera à l’horizon 2026. « Le lancement sélectif de certaines plateformes mondiales fonctionne en faveur d'acteurs régionaux tels que Showmax et MyCanal ».

