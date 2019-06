L’Afrique à l’honneur au festival du film d’animation d’Annecy en 2020

(Agence Ecofin) - Lors de son édition de 2020, les organisateurs du festival du film d’animation d’Annecy ont décidé de rendre hommage aux pays africains. « C’est la production de tout un continent que nous souhaitons contribuer à faire connaître, entre les œuvres de quelques pionniers et les productions contemporaines de jeunes cinéastes, entre le Maghreb et l’Afrique du Sud, entre le Sénégal et l’Egypte. Dans l’élaboration de ce cycle consacré à l’animation africaine, nous entendons collaborer avec des organisations locales et faire appel à des programmateurs africains. Ce sera l’occasion pour les festivaliers présents à Annecy, de découvrir une cinématographie encore trop mal connue.», explique Marcel Jean, délégué artistique du festival.

Il faut savoir que depuis quelques années, le festival accueille, au terme des pitchs régionaux, des animateurs africains dont les productions sont confrontées aux films venus du monde entier. Cela a permis de révéler plusieurs pépites de l’animation présentes sur le continent africain. « La création d’Animation du Monde en 2015, les sessions de pitchs de projets issus de pays émergents, ainsi que la création de la section compétitive Perspectives en 2017 sont des exemples concrets de notre volonté d’offrir une meilleure visibilité à ces pays afin de promouvoir leur formidable créativité.», a commenté Mickaël Marin, le directeur de Citia, la Cité du cinéma d’animation, qui organise le festival.

« La présence des studios et des artistes africains est de plus en plus importante au Mifa. Nous souhaitons que celle-ci soit encore plus visible à travers la création d’un pavillon dédié et une série de rencontres et de présentations de projets.», a complété Véronique Encrenaz, responsable du Mifa.

En attendant juin 2020 et le lancement de cette édition aux couleurs africaines, les professionnels de l’animation du continent continuent d’améliorer leurs compétences.

Servan Ahougnon