Echourouk Internationale : une chaîne bientôt dédiée à la diaspora algérienne en France

(Agence Ecofin) - Bientôt, les promoteurs de la chaîne algérienne Echourouk TV lanceront une version de la station de télévision dédiée aux Algériens vivant en France. L’information a été communiquée, il y a quelques heures, par Echourouk Ali Fodil (photo), le président du groupe possédant la chaîne de télévision éponyme. Cette annonce a été faite durant la célébration du 6e anniversaire de la création de Echourouk TV.

Pour Echourouk Ali Fodil, vu l’audience d’Echourouk TV sur les réseaux de la box française, où elle est la deuxième chaîne arabe la plus suivie derrière la chaîne marocaine 2M, il apparait judicieux de créer une chaîne dédiée aux Algériens vivant en France.

Echourouk Internationale sera diffusée sur les satellites européens hotbird et Astra et ses programmes seront offerts en français, en arabe et en tamazight. Echourouk TV a également annoncé l’ouverture d’un bureau à Paris.

Servan Ahougnon