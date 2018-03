Black Panther devient le film ayant généré le plus de revenus en Afrique subsaharienne…de toute l’histoire de la région

(Agence Ecofin) - Les jours passent et Black Panther ne cesse de battre des records. Il y a quelques heures, le dernier blockbuster de Marvel est devenu la production cinématographique ayant généré le plus de revenus en Afrique subsaharienne de toute l’histoire de la région.

Dans les détails, le film a rapporté environ 6,5 millions de dollars en Afrique du Sud, 1 million de dollars en Afrique de l’Est et 1,8 millions de dollars en Afrique de l’Ouest. Aucun film n’avait jamais rapporté 9,3 millions de dollars en Afrique subsaharienne. De quoi réjouir les studios Marvel.

« Nous sommes ravis de l’accueil réservé par les fans de tout le continent à Black Panther surtout lorsqu’on sait que ce chapitre de l'univers cinématographique de Marvel offre une histoire africaine dont on peut être particulièrement fier. À tous ceux qui ont célébré la sortie de Black Panther en le regardant, en se déguisant, en chantant dans les cinémas et en appréciant le film sur les réseaux sociaux, un très grand merci de la part de tous les studios Disney et Marvel.», a déclaré Christine Service, vice-présidente pour l’Afrique de Walt Disney Company, maison mère des studios Marvel.

Servan Ahougnon