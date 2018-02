Congo : bientôt une salle Canal Olympia à Brazaville ?

(Agence Ecofin) - Au Congo, plus précisément dans le quartier de Poto Poto à Brazavillle, Canal Olympia envisage de construire une de ses salles de cinéma. L’information a été rendue publique après la rencontre, ayant eu lieu le 20 février, entre Roger Christian Okemba, le maire de Brazzaville et Lionel Labarre, le directeur développement de Canal Olympia Afrique.

« Nous avons échangé sur le projet de développement d’une salle de spectacle et de cinéma à Poto-Poto, plus près de la basilique Saint-Anne, sur un terrain de six kilomètres carrés.», a indiqué le directeur développement Canal Olympia à sa sortie d’audience.

« Investir dans l'industrie cinématographique en Afrique, c'est redonner le goût d’aller au cinéma et être les promoteurs des films africains sur le continent. Nous allons signer des partenariats avec les grandes maisons de distribution internationale de façon à alimenter la salle des films internationaux et également avec des distributeurs des films africains.», a poursuivi Lionel Labarre.

Le projet Canal Olympia, qui rencontre jusque-là un franc succès, continue son expansion sur le continent africain.

Servan Ahougnon