Label TV intégre le bouquet Canal + dès le 1er mars

(Agence Ecofin) - A compter du 1er Mars 2018, LABEL TV, dans le cadre de sa stratégie de développement, densifie son réseau de diffusion et de réception satellitaires pour se positionner comme la chaîne qui couvre le mieux l'Afrique, toutes chaînes africaines et internationales confondues.

Label TV intègre ainsi le bouquet CANAL + Afrique, le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone qui compte plus de trois millions d’abonnés.

Label TV, qui sera dès le 1er mars à la coquille 393, rejoindra à partir du 28 mars, le N°36 sur le bouquet Canal + Afrique, selon le nouveau plan de référencement.

Mactar Silla (photo), Président du Groupe, a réitéré sa conviction que «l’Afrique audiovisuelle est à construire avec optimisme pour accompagner l’émergence du continent, refléter son image plurielle et œuvrer à un développement durable aux effets ressentis et partagés par tous. Cela passe par la réception de nos contenus partout sur le continent, notamment sur les bouquets et plateformes en constante évolution. Nous nous félicitons de l’accord avec Canal + , répondant ainsi à une attente légitime de nos publics. Nous pensons que nous constituerons un réel plus dans l’offre du bouquet Canal + ».

« Je remercie nos partenaires de Canal +, mes collaborateurs et tous ceux qui nous ont fait confiance et ont foi en l’Afrique, en ses talents et potentialités pour des apports fécondants au banquet des contenus numériques » a t-il poursuivi.

LABEL TV et LABEL RADIO sont des chaînes éditées par MS CONSULTING, Société Unipersonnelle à Responsabilité Limitée fondée par Mactar SILLA, Président du Groupe (ancien patron de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) , de STV au Cameroun, de TV5 Afrique, WorldSpace West Africa et Africaonline), et placées sous la Direction Générale d’Ousmane CISSE, Economiste et Expert Fiscal, ancien Directeur Administratif et Financier de la RTS et Directeur Général de 2STV (Sénégal).

Conçu dans sa mise en œuvre comme un projet intégré et intégrateur, le projet a été lancé le 14 août 2017 à Libreville (Gabon). Il entend se positionner comme « une Vitrine et une Voix de l’Afrique Emergente avec un enracinement au cœur du Continent et une ouverture aux diverses aires géographiques et culturelles.»