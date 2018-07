Afrique du Sud : l’entrepreneur Thabo Molefe va lancer une plateforme de vidéo à la demande

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l'entrepreneur Thabo Molefe (photo) va lancer, d’ici la fin de l’année 2018, THD, sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Selon son promoteur, la plateforme de SVOD présentera principalement des contenus originaux africains.

Son arme pour concurrencer Netflix et DStv, très avancés sur le marché local de la SVOD : les prix. « Si vous observez la guerre entre Netflix et DStv, le géant américain gagne à cause du prix. On est dans une situation similaire à la concurrence entre les chauffeurs de taxi et Uber. Netflix offre un contenu convaincant à un très bon prix. Le gagnant, en ce moment, est celui qui peut apporter une plateforme abordable qui vous donne accès à un contenu de qualité.», a expliqué Thabo Molefe. Ce dernier assure que son contenu, agrémenté des technologies 4K et ultra-HD, sera sublimé par un prix qui lui permettra de concurrencer n’importe quel opérateur.

Thabo Molefe a également annoncé que THD proposerait également des films et des séries hollywoodiennes.

Servan Ahougnon