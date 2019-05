La chaîne panafricaine A+ recompensée lors des Teranga Movies Awards

(CANAL+) - Damiano Malchiodi, Directeur de la chaîne panafricaine A+, a reçu le prix « Teranga d’honneur » lors de la première édition des Teranga Movies Awards initiée et organisée par l’association sénégalaise Cinéma 221 avec la collaboration remarquable de Fatou Jupiter Touré membre de cette association que nous tenons à remercier pour l’invitation. Rassemblant près de 1000 invités de marque, acteurs engagés du secteur cinématographique africain, la cérémonie de remise des prix s’est tenue le 25 avril dernier au théâtre national Daniel Sorano de Dakar (Sénégal). Les Teranga Movies Awards ambitionnent de devenir la nouvelle vitrine du cinéma et de l’audiovisuel sénégalais, africain et de la diaspora.

Pendant la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue en présence de M. Abdoulaye Diop, Ministre de la culture, la série « Pod et Marichou » a remporté le prix du meilleur second rôle masculin. Cette dernière sera diffusée très prochainement sur la chaîne A+. La chaîne panafricaine A+ a accompagné une vingtaine de projets de fiction depuis son lancement, en particulier des séries sénégalaises telles que « Dinama Nekh » (ASD Prod) en achat, « Tundu Wundu » (Buzz Studio) en coproduction et « C’est la vie » (Keewu productions) en préachat, séries qui ont toutes rencontré un grand succès auprès des téléspectateurs africains.

« A+ a été conçue pour valoriser les productions cinématographiques africaines. Nous investissons pour mettre en lumière les talents et la créativité africaine. Ce prix, que je reçois au nom de mon équipe et du groupe Canal+, est donc une reconnaissance de notre travail et nous encourage à redoubler d’efforts », déclare Damiano Malchiodi, Directeur de la chaine A+.

A propos de Canal+ en Afrique

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV. Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...)