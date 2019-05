Guinée : les autorités lancent la phase opérationnelle du projet de mesure d’audiences audiovisuelles

(Agence Ecofin) - En Guinée, les autorités ont lancé, la semaine dernière, la phase opérationnelle du projet national de mesure d’audiences audiovisuelles. Financé par la fondation Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), ce projet a été géré et mis en oeuvre par la haute autorité de la communication (HAC).

« Nous espérons qu’à la fin de ce projet, des statistiques et données fiables sur les médias audiovisuels en Guinée seront disponibles. Nous souhaitons que les organes de presse crédibles et professionnels soient identifiés et reconnus par la HAC, les associations de presse, les partenaires et les auditeurs », a déclaré Ibrahima Amadou Niang (photo), le directeur d’OSIWA Guinée.

Grâce à cette initiative, les annonceurs guinéens pourront améliorer leurs prises de décisions au moment de choisir les chaînes qui relaieront leurs spots publicitaires.

Dans le cadre dudit projet, des formations seront fournies aux journalistes pour les aider à satisfaire les besoins réels de leurs audiences.

Servan Ahougnon